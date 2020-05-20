Боевики “ЛНР” угрожают “отодвинуть линию соприкосновения”

Главарь “ЛНР” Леонид Пасечник обвинил украинскую сторону якобы в обстреле и повреждении ЛЭП «Михайловка-Коммунарская» 16 мая и заявил, что “приказал привести в боевую готовность подразделения народной милиции”.

Таким образом, Пасечник угрожает “отодвинуть линию соприкосновения” в Луганской области.

“В связи с этим хочу обратиться к президенту Украины Владимиру Зеленскому с настоятельной просьбой принять меры к прекращению ничем не спровоцированных обстрелов нашей территории, предоставив при этом соответствующие гарантии безопасности для проведения ремонтных работ на критически важных объектах гражданской инфраструктуры. В случае продолжения подобных действий со стороны вооружённых формирований Украины, вы, Владимир Александрович, не оставите нам другого выбора, кроме как принять эффективные и решительные меры к тому, чтобы отодвинуть линию соприкосновения от указанной линии электропередач. Аналогичным образом мы будем вынуждены поступать при продолжении обстрелов мирного населения и других критически важных объектов жизнеобеспечения. В этих целях мною уже даны соответствующие указания о приведении в боевую готовность подразделений Народной милиции”, – цитируют заявление главаря “ЛНР” сепаратистские ресурсы.