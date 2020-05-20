“Решит” судьбу метро и открытия отелей: онлайн трансляция заседания Кабмина 20 мая

В среду, 20 мая, состоится заседание Кабинета министров на котором будет принято решение о дальнейших шагах в ослаблении карантина.

Об этом говорится в повестке дня правительства.

Заседание запланировано на 14:00, тогда же начнется трансляция.

В частности члены правительства рассмотрят вопрос восстановления с 22 мая работы городского и пригородного транспорта, отелей (кроме хостелов, без ресторанов и без бассейнов), проведения спортивных соревнований (с ограничением до 100 человек и без зрителей), а также проведение церковной службы (не более 1 человека на 10 м.кв).

Кроме того будет оговариваться вопрос открытия детских садов и запуска метро с 25 мая, при условии позитивного развития эпидемической ситуации.

Как сообщал “источник”, в рамках ослабления карантина в Украине с 22 мая могут возобновить движение пригородных автобусов в рамках одного района. В пределах области движение транспорта могут запустить с 29-30 мая.