В Станице Луганской ремонтируют районный Дом культуры

В коммунальном учреждении “Станично-Луганский районный дом культуры” продолжаются ремонтные работы.

Об этом сообщает пресс-служба Станично-Луганской РГА.

Начиная с 2015 года в учреждении заменили крышу, все окна, восстановили фасад здания, смонтировали новую систему отопления, восстановили систему водоотведения, капитально отремонтировали туалеты. При поддержке УВКБ ООН отремонтировано и оснащено 4 комнаты.

“Это не весь перечень проведенных работ, и мы не останавливаемся на сделанном. Сейчас продолжаются ремонтные работы коридора на 2-м этаже. Средства были выделены из районного бюджета. Общая сумма составляет около 180 тыс. грн”, – сказано в сообщении.