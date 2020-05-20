Усик зажигательно станцевал с известной певицей: видео

Звездный украинский боксер Александр Усик зажигательно станцевал с известной певицей Ольгой Поляковой.

Видео с двумя популярными личностями было опубликовано на странице lomus_official в Instagram.

В начале ролика Усик и Полякова поприветствовали друг друга, придерживаясь правила социального дистанцирования. После этого они станцевали под несколько композиций.

Напомним, следующим соперником Усика должен стать британец Дерек Чисора. Изначально их бой был запланирован на март текущего года, однако был перенесен на 23 мая из-за повреждения украинца. Позже поединок снова перенесли на неопределенную дату из-за пандемии коронавируса.

Ранее “источник” сообщал, что в России готовы организовать бой Усика с борцом Грицаем.