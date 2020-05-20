Ягоды стали роковыми: под Одессой произошла страшная трагедия с ребенком

В селе Троицкое Одесской области произошла трагедия с 10-летним мальчиком – ребенок умер, наевшись зеленой черешни и таблеток.

Об этом сообщается в Telegram-канале “Одесса INFO”.

“Трагедия произошла в с.Троицкое Любашевского района. Мальчик 2009 г. р. наелся зеленой черешни, затем выпил таблетки от болезней желудка. Ребенок был доставлен в Любашевскую райбольницу, где он умер. Проводится проверка“, – сказано в сообщении.

Как сообщал “источник”, вечером во вторник, 19 мая, в Одессе автомобиль сбил мопед, на котором ехали отец с 6-летним сыном: оба погибли.

Также сообщалось, что в понедельник, 18 мая, в Днепре жуткой смертью погиб младенец, 6-месячный ребенок подавился полиэтиленовым пакетом.