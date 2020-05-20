На Закарпатье популярный курорт “тонет” в мусоре: опубликовано печальное видео

На Закарпатье при въезде в туристическое село Квасы, где находится турбаза с лечебными минеральными водами, тонны мусора.

Об этом сообщают местные жители в соцсетях.

По их словам, на Раховский полигон свозят отходы с близлежащих сел. Рядом – река Тиса, куда также попадает мусор.

Чиновники утверждают, что перенести полигон некуда, так как вокруг горы. Проблема не решается уже долгое время, что только ухудшает ситуацию.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали печальные фото леса на Виноградаре в Киеве, который буквально завален мусором.

Также под Ровно произошло необычное ЧП – образовался смерч из мусора. Непривычный инцидент произошел на мусорной свалке в Костополе.