В России медсестра в коронавирусной больнице шокировала пациентов “пикантным” нарядом: фото

В российском городе Тула, в областной больнице медсестра из-за жары появилась в палате с больными в защитном халате, надетом на нижнее белье.

Соответствующее фото опубликовали “Тульские новости”.

Сообщается, что девушка решила снять одежду потому, что в защитном костюме слишком жарко. Кроме того, она не рассчитывала, что он будет настолько сильно просвечиваться.

Местные чиновники из Министерства здравоохранения отреагировали на появившееся фото и применили к медсестре дисциплинарное взыскание.

“По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания”, – сообщает региональный Минздрав.

С персоналом больницы провели “разъяснительную беседу” и потребовали соблюдать “требования к санитарной одежде и внешнему виду”.

В то же время, в комментариях к новости многие оправдывают девушку.

“Попробуйте походить в таких костюмах хотя бы час,посмотрю я на вас,как вы запоете”, “Молодец! А то что людям помогает и своей жизнью рискует, за это никто и спасибо не скажет! А как выговор так сразу!”, “Вот вы сами оденьте всю экипировку и целый день проходите в ней. Думаю, вас всех минут на 15 хватит”, – пишут пользователи.

Как ранее сообщал “источник”, медсестра, которая работала с больными COVID-19 в подмосковной Коммунарке (Российская Федерация), рассказала, что медицинский персонал оставили без обещанных доплат.