Когда в Украине День вышиванки: история праздника и главные традиции

В четверг, 21 мая, в Украине и по всему миру будут отмечать День вышиванки, праздник национальной украинской одежды.

Традиционно День вышиванки отмечают в третий четверг мая. В 2020 году дата выпадает на 21 мая. В этот день украинцы по всему миру обычно надевают вышиванки и приходят в них на работу и учебу (этой весной значительная часть праздника скорее всего пройдет онлайн из-за карантина).

История праздника

Автором идеи Дня вышиванки считается писательница журналист Леся Воронюк, которая в 2006 году, будучи студенткой факультета истории, политологии и международных отношений Черновицкого национального университета имени Юрия Федьковича, предложила другим студентами и преподавателям выбрать один день и всем вместе надеть вышиванки. Сперва ее идею поддержало всего несколько десятков студентов и преподавателей, однако вскоре к акции начали присоединяться коллеги из других вузов, школы, детские сады, библиотеки. За несколько лет акция вышла на международный уровень – ее поддержала украинская диаспора в разных странах мира.

Как празднуют

В День вышиванки каждый украинец может надеть вышиванку и в ней пойти на работу, учебу, опубликовать свое фото в ней в соцсетях, чтобы отметить свою причастность к украинской культурной традиции. Кроме того, в этот день традиционно проводятся концерты, марши вышиванок, конкурсы, вечеринки, ярмарки. В честь праздника организовывают конкурсы в сети, например, “Лучшая вышиванка” или “Лучшее фото в вышиванке”

Вышиванка – праздничная одежда и оберег

Вышиванка считается праздничной одеждой, а не повседневной. В будни обычно носили неброские рубашки. Считается, что первым, кто надел вышитую сорочку вместе с будничной одеждой, был Иван Франко. Именно в таком виде писатель изображен на 20-гривневой купюре.

Изначально вышиванка была не только праздничной и красивой одеждой, но и оберегом, который по поверьям мог отпугивать злые силы. В связи с этим сорочки украшали узорами на рукавах, воротниках и подоле так, чтобы рисунок касался тела. Кроме того, считали, что на обратной стороне вышиванки не должно быть никаких узелков, – они могут стать причиной несчастий в жизни.

Вышиванка каждого региона Украины отличается и имеет свои особенности. Более того, своими особенными вышиванками могут похвалиться даже отдельные села. Сорочки отличаются фасонами, цветом, способом вышивки, орнаментом и узорами.

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