Медики выбиваются из сил, женщины рыдают: в Харькове начинается “ад” из-за коронавируса

В Харькове сложилась катастрофическая ситуация в опорной больнице, где принимают пациентов с коронавирусом.

Об этом сообщает “источник” со ссылкой на ТСН.

По данным Минздрава, в области зафиксировали более 800 случаев COVID-19, еще полторы тысячи людей ждут результатов тестов.

Опорная больница переполнена, пациентов кладут по шестеро-семеро в одну палату, персонал выбивается из сил.

“Работают без выходных с утра до вечера по 24 часа. У меня в подразделении – одни женщины. Они плачут потому, что условия такие. Я не знаю, кто мог выдержать такое”, – заявил главный врач областной больницы Павел Нартов.

Чиновники заверяют, что проблема уже решается, выделен отдельный корпус, на территории инфекционной больницы.

“Дополнительно можем развернуть еще 40 коек. Мы будем привлекать медицинский персонал тех лечебных учреждений, которые сейчас являются закрытыми”, – отметил руководитель областного департамента здравоохранения Вадим Иванников.

Как сообщал “источник”, за минувшие сутки в Украине зафиксировали только 260 новых заражений коронавирусом, что стало рекордом, ведь заболеваемость в стране продолжает падать.