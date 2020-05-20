Пьяный отец вылетел на “встречку”: в Одессе в жутком ДТП погиб маленький ребенок, видео

Вечером во вторник, 19 мая, в Одессе автомобиль сбил мопед, на котором ехали отец с сыном: оба погибли.

Об этом сообщают местные СМИ.

Авария произошла возле торгово-развлекательного центра “Ривьера”. Мальчику было 6 лет.

По информации Telegram-канала “Одесса INFO”, водитель мопеда находился в нетрезвом состоянии и выехал на встречную полосу движения.





Как ранее сообщал “источник”, также во вторник, 19 мая, на Бориспольской трассе возле села Счастливое (Киевская область) вследствие столкновения грузовика MAN и легкового автомобиля Lada пострадала семья из 4 человек.

Кроме того, ранее ранее на Бориспольской трассе под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате которого один из автомобилей загорелся.