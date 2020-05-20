Обвинения очень громкие: скандал вокруг “пленок” Порошенко с Байденом получил новый поворот

Офис генерального прокурора открыл новое уголовное дело из-за опубликованных “пленок Деркача”, на которых можно услышать разговоры людей, голоса которых похожи на экс-президента Украины Петра Порошенко с бывшими топ-чиновниками США.

Об этом сообщает “Украинская правда” со ссылкой на источники в ОГП.

Дело было открыто по части 2 статьи 364 (Злоупотребление властью или служебным положением) и части 1 статьи 111 (Государственная измена) Уголовного кодекса.

Материалы, опубликованные нардепом Андреем Деркачом, на которых звучат якобы переговоры между Порошенко и бывшим вице-президентом США Джо Байденом, а также экс-госсекретарем Джоном Керри, приобщат к делу.

Как сообщал “источник”, ранее генпрокуратура открыла против Петра Порошенко дело о возможных нарушениях из-за назначения судей Верховного суда.