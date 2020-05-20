На передовой с 2014 года: фото и история мастера спорта по дзюдо, воюющего на Донбассе

В сети появился рассказ о мастере спорта по дзюдо Александре Остренко, который защищает Украину на Донбассе с 2014 года.

Его историю опубликовали на Facebook-странице 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского.

Сначала Остренко служил в добробате. 2014 год, по его воспоминаниям, был очень тяжелый для всех – активная фаза боевых действий, рейды, штурмы, зачистки. Тогда было видно, где враждебные подразделения сформированы из “трактористов” и криминальных элементов, а где – профессиональные военные. И разница эта чувствовалась по их потерям и захваченным оружейным трофеям. Даже теперь видно, что любителей там нет.

В юности Александр профессионально занимался дзюдо. К срочной службе в армии уже стал кандидатом в мастера спорта по дзюдо, а после – продолжил тренироваться и дошел до спортивного звания мастера спорта. Выступал на республиканских и международных соревнованиях.

Боец не перестает поддерживать физическую форму и на передовой. По его словам, для этого здесь есть самодельные штанги, турник и брусья. В дальнейшем профессионально заниматься спортом уже не станет, но имеет желание попробовать себя в качестве инструктора в детско-юношеских патриотических организациях. Чтобы учить молодежь сочетать будущую военную службу с высокими спортивными достижениями.

“Сейчас перед Украиной такие вызовы, каждый должен уметь держать оружие в руках. И молодым ребятам, которые скрываются от призыва, я рекомендую все же пройти военную службу. Никто не заставляет оставаться в армии. Но в любой момент на порог нашего дома может прийти враг, поэтому каждому мужчине в нашей стране надо быть к этому готовым”, – говорит Остренко.

Как сообщал “источник”, ранее боец ВСУ показал свой шлем, в который попала пуля вражеского снайпера в зоне проведения Операции Объединенных сил.