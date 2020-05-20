В России зверски избили мужчину из-за отсутствия маски: видео

В подмосковном городе Чехове (Российская Федерация) охранники гипермаркета “Карусель” до крови разбили лицо покупателю, зашедшему в торговое заведение без защитной маски.

Снятое очевидцем видео опубликовано в Telegram-канале Mash во вторник, 19 мая.

Инцидент произошел накануне вечером. Молодой парень пришел в магазин без маски и перчаток, по этому поводу охранники сделали ему замечание. Вследствии словесного конфликта завязалась драка.

“Опасный нарушитель был в меньшинстве, исход файта был предрешен, покупателю попортили фейс”, – сказано в комментарии к опубликованным кадрам.

Охранники утверждают, что заподозрили мужчину в краже, потому что из кармана у него что-то выпирало, и, кроме того, заявили, что он был пьян.

Как сообщал “источник”, ранее в одном из супермаркетов Киева между мужчиной и охраной произошел конфликт, потому что покупатель был без маски во время карантина. В ответ на замечание он начал угрожать гранатой.