Вода становится “особенной”: какой праздник 20 мая и что нельзя делать

В среду, 20 мая, отмечается праздник Воспоминание явления на небе Креста Господня в Иерусалиме, по народному календарю называемый Купальница. В этот день принято сгонять лошадей к реке для купания и наблюдать за природными явлениями, чтобы предсказать погоду на ближайшее время.

История праздника

Событие, которое впоследствии стало праздником, произошло в Византии в IV веке. По преданию, после смерти императора-христианина Константина Великого на престол взошел его сын Констанций. Он стал еретиком и тогда Бог явил на небе крест Господен, который увидели многие жители Иерусалима и обратились в веру.

Народные традиции

В народе в этот день принято не только купать лошадей, но и купаться самим. С самого утра словяне отправлялись на речку, набирали в ведра воды и оставляли ее на солнце. По преданию, прогретая за день вода обладает целебными свойствами и может лечить от болезней. Лошадей она делает крепкими, а людям дарит защиту от всякой скверны.

Приметы

Увидите ранних ласточек – год будет счастливый.

Если ласточки высоко летают – то погода будет хорошей.

Дождливый день – до теплому сентябрю.

Молодой месяц в небе – пришло время сажать овощи, чтобы осенью получить богатый урожай.

Если утром воздух сухой, а к вечеру влажность увеличится, то на следующий день будет ясная и теплая погода.

Сны

Сны с 19 на 20 мая несут благополучие. Сновидение, увиденное днем 20 мая, предвещает радостные события. Его рассказывать категорически никому нельзя.

Что можно делать в этот день

Если помолитесь сегодня за успех на работе, то вскоре вас ждет повышение и рост в карьере.

Что нельзя делать в этот день

Сегодня не рекомендуется много работать, сэкономьте свои силы и старайтесь отдыхать по возможности.

Именины

Михаил, Степан, Иван, Иосиф, Давид.

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