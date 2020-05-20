Не боятся ничего: сеть взбудоражило видео ремонта дороги в Украине

Во вторник, 19 мая, на трассе Киев – Чернигов очевидцы засняли видео, на котором строительная техника работает под дождем.

Об этом сообщают в сообществе “Киев Автомобильный”.

“Речь идет о объездной г. Бровары (км -20+500 – км 22+700 трассы М-01), которая ремонтируется за счет кредитных средств ЕБРР и ЕИБ. Работы на видео выполняет компания “AzVirt” LLC”, – говорится в сообщении.

По словам руководителя проекта компания не планировала укладывать сегодня асфальтобетон, и проводила устройство выравнивающего слоя по технологии холодный ресайклинг. По этой технологии – дождь не является причиной остановки работ. Однако, по словам свидетелей, асфальтобетонный завод сегодня, все же, запускался.

“Укравтодор, который является заказчиком этих работ, изучит отчет компании о работах, которые сегодня проводились и при необходимости – применит необходимые санкции. Проекты, которые реализуются за счет международных финансовых учреждений – должны быть образцом, и по организации закупочного процесса, и по системе независимого технадзора. Поэтому любые случаи, которые свидетельствуют о нарушении технологий должны быть изучены и не допущены в будущем. Цена ошибки – качество и долговечность дорог”, – пишут в сообществе.

Как сообщал “источник”, ранее в Кабмине рассказали, какие дороги отремонтируют в Украине в 2020 году.

Также, в Николаеве работники коммунальных служб “ремонтируют” дороги, просто засыпая в ямы щебень.