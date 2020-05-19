Какой там карантин: в Днепре толпа людей взяла штурмом магазин, фото

В Днепре люди массово нарушают карантин. Здесь во время открытия магазина секон-хенда собралось около 50 горожан, которые устроили настоящую давку и даже не думали о соблюдении социальной дистанции.

Как пишут местные СМИ, инцидент произошел 18 мая на Театральном бульваре.

“О соблюдении хотя бы минимальной дистанции можно даже не говорить. Ее не было. Все как и в обычное время хотели отхватить лакомый кусочек”, – говорится в подписи к фотографиям.

К слову, постоянны очереди в дни завоза товара в секонд-хенд для Днепра не являются чем-то новым. Однако в условиях карантина предприниматели должны позаботиться о том, чтобы очереди не создавались.

Напомним, что в Одессе во всю началась работа ночных клубов, хотя по всей стране по-прежнему действуют меры карантина.