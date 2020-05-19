Украинским журналистам массово отказали в участии в пресс-конференции Зеленского: список

Многим украинским журналистам и СМИ отказали в участии в пресс-конференции президента Владимира Зеленского, которая запланирована на 20 мая.

Об этом журналисты сообщили в соцсетях.

В аккредитации отказали известным журналистам Янине Соколовой и Роману Скрыпину, журналисту программы “Схемы” Михаилу Ткачу, изданию “Дело”, белорусской редакции “Радио Свобода”, изданиям “Бабель” , “Буквы”, “Главком”, “Тиждень”. Не аккредитовали съемочные группы “5 канала”, “Настоящее время” и “Шустер Live”.

При этом среди тех, кто получил допуск – сайт антиукраинского пропагандиста Анатолия Шария.

Пресс-конференция Зеленского начнется в 10:30 в среду, 20 мая. Мероприятие состоится в парковой части Мариинского дворца.

Как сообщал “источник”, Зеленский отчитается перед украинцами в символическую дату.