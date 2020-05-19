Большая пресс-конференция Зеленского к году президентства: онлайн трансляция

В среду, 20 мая, в Мариинском дворце состоится большая пресс-конференция президента Украины Владимира Зеленского.

Мероприятие начнется в 10:30, а видео на сайте “источника” появится накануне.

“В связи с карантинными мероприятиями, внедренными в стране для противодействия распространению эпидемии COVID-19, количество представителей средств массовой информации, которые смогут принять участие в мероприятии, будет ограниченно”, – говорится в сообщении.

Пресс-конференция будет транслироваться онлайн в соцсетях на официальных страницах ОПУ.

Напомним, Владимир Зеленский вступил в должность 20 мая 2019 года.

Как сообщал “источник”, появилась интересная инфографика, которая детально описывает то, как изменилась жизнь украинцев за последний год, во время президентства Владимира Зеленского.

Ранее стало известно, насколько упал рейтинг президента Украины Владимира Зеленского в связи с пандемией коронавируса и чего опасаются украинцы больше всего.