Россия нашла новую лазейку для снятия с себя западных санкций: документ

Россия пытается добиться снятия западных санкций, действуя через Содружество независимых государств.

Об этом сообщает democratic-europe.eu.

Кремль меняет тактику давления на западные страны. Ранее стратегия РФ на данном направлении заключалась в организации масштабной информационной кампании по миру с хештегом “санкции мешают бороться с коронавирусом”. Кроме того, Россия пыталась “протолкнуть” в ООН резолюцию о необходимости снятия санкций.

Однако эти попытки оказались безуспешными, поскольку санкции были введены из-за российской агрессии против Украины, которую Москва не прекращает.

Сменив тактику, РФ пытается использовать подконтрольную ей организацию – Содружество независимых государств. Из дипломатических источников стало известно, что Москва предложила главам стран СНГ выступить с совместным заявлением в связи с распространением коронавируса.

Глава МИД РФ Сергей Лавров подтвердил, что тема борьбы с коронавирусом будет основной на заседании глав правительств стран – членов СНГ 29 мая.

Планируется, что в заявлении глав стран СНГ будет, среди прочего, сказано: “Призываем все страны мира к отказу от торговых войн, принятых в обход Совета Безопасности ООН односторонних санкций и других мер экономического давления или принуждения со стороны одних государств в отношении других”.

Такой призыв к отмене санкций является циничным не только потому, что РФ продолжает агрессию против Украины, но и по той причине, что сама Россия много лет использует энергетические и иные механизмы давления на государства как бывшего СССР, так и Запада.

Как сообщал “источник”, ранее РФ пыталась добиться отмены санкций, прикрываясь пандемией.