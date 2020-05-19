В Киеве жестоко отомстили “героям парковки” возле жилого дома: фото

В сети показали фото мести жителей ЖК Петровский квартал в Киеве нарушителям правил парковки.

Соответствующие кадры опубликовали на Facebook-странице “ЗупиниЛося”.

“ЖК Петровский квартал. Прислали нам активные жители! Говорят, у всех хамопарковщиков на фотографиях, удивительным образом испарился воздух из колес!”, – подписал фото автор публикации.

На кадрах можно увидеть автомобили, частично стоящие на тротуарах, их колеса спущены.

Как сообщал “источник”, ранее в сети появилось видео с наглой “героиней парковки”, девушка припарковалась прямо на пешеходном переходе. Инцидент произошел в Днепровском районе Киева в ЖК “Комфорт таун”.

Кроме того, 10 мая подъезд одной из многоэтажек на улице Героев Сталинграда в столице оказался так плотно заставлен припаркованными автомобилями, что женщина с ребенком в коляске не могла попасть домой.