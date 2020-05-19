Евросоюз отреагировал на ультиматум Трампа Всемирной организации здравоохранения

В Евросоюзе не согласны с позицией президента США Дональда Трампа относительно Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщила официальный представитель главы дипломатии ЕС Жозепа Борреля Вирджиния Баттю, передает издание “Корреспондент”.

По ее словам, ЕС выступает за международное сотрудничество и международный поиск решения проблемы пандемии коронавируса, при этом анализ действий ВОЗ во время пандемии следует временно отложить.

“Сейчас важно сосредоточиться на международном сотрудничестве в борьбе против коронавируса“, – заявила спикер главы дипломатической службы ЕС.

Баттю добавила, что в ближайшее время ожидается принятие Евросоюзом резолюции, в которой будет выражена поддержка ВОЗ в ее усилиях по борьбе против пандемии Covid-19.

“Это момент, как никогда, проявить солидарность, а не время подрывать международное сотрудничество – тем более, что сегодня мы ожидаем одобрения на ассамблее ВОЗ резолюции, представленной Европейским союзом и его государствами-членами“, – сказала она.

Журналисты обратились к спикеру главы дипломатической службы ЕС с просьбой прокомментировать обещание президента США Дональда Трампа прекратить финансирование Всемирной организации здравоохранения.

Как сообщал “источник”, Трамп ранее опубликовал письмо в адрес гендиректора ВОЗ Тедроса Гебрейесуса, в котором предупредил о мерах в случае, если организация не возьмет на себя обязательства существенно улучшить ситуацию с коронавирусом в ближайшие 30 дней.

В случае отказа ВОЗ выполнить ультиматум Трампа США прекратят финансирование организации и пересмотрят свой статус в ней.