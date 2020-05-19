Когда в Украине откроют детсады: в Минздраве назвали точную дату

Детские сады в Украине откроются с 25 мая.

Об этом написал в Facebook главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

“Встретился сегодня с родителями по открытию детских садов…С 25 мая будет разрешено открывать дошкольные учреждения“, – отметил он.

По словам Ляшко, в каждой конкретной области можно будет смягчить карантин для определенных сфер, если будут достигнуты следующие эпидемические критерии:

– нет роста числа заболевших;

– не заполняются койкоместа больными с Covid-19;

– проводится надлежащее тестирование.

В том числе, регионам будет предоставлена возможность восстанавливать работу детских садов, как это предусмотрено на втором этапе выхода из карантина.

“Мы привязали открытие детских садов и запуск общественного транспорта для того, чтобы можно было работать и было где оставлять детей…Дошкольные заведения будут открываться при определенных условиях. Они опубликованы на сайте Минздрава для общественного обсуждения. Мы стремимся собрать все дельные рекомендации от родителей, владельцев детских садов и Минобразования“, – добавил Ляшко.

Как сообщал “источник”, ранее стало известно о том, что после возобновления работы детсадов изменятся условия их функционирования.