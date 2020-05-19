Генерал пояснил, почему интервью Поклонской и Гиркина бесполезны для суда в Гааге

Бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж пояснил, почему интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем террористов Славянска Игорем Гиркиным (Стрелковым) и перешедшей на сторону оккупантов Натальей Поклонской бесполезны для суда в Гааге.

Об этом Маломуж сообщил в интервью “источнику”.

“В данный момент это просто интервью. Оно не является доказательством, поскольку это субъективное мнение Гиркина. Оно может быть лишь поводом для проверки тех или иных фактов, но не является источником для процессуально закрепленных обвинений и использования их в Гаагском суде“, – сказал украинский генерал.

По его словам, по фактам из деятельности Поклонской и Гиркина должны состояться процессуальные, а затем и следственные действия.

“Далее их результаты должны быть переданы в суд. Если же эти действия не закреплены в украинском и международном праве, то они не могут служить для подкрепления нашей позиции в Гаагском суде. Кроме того, субъективная позиция Гиркина может быть опровергнута другими источниками. Заявления, что мы передадим эти “материалы” в Гаагский суд – это для политиков и для популизма“, – добавил Маломуж.

Детальнее читайте в материале “источника”:Это была спецоперация, которую провели россияне – генерал Украины об интервью Гордона.