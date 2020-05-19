“Сюрприз” для Путина: Турция приняла громкое решение по российскому газу

Турция резко сокращает закупки российского газа. По итогам марта поставки “Газпрома” государственной Botas и независимым турецким операторам рухнули в 7 раз, до 210 млн кубометров

Как пишет finanz.ru, об этом сообщила Федеральная таможенная служба РФ.

По сравнению с 2018 годом падение стало более чем 14-кратным: тогда за первый квартал Турция приобрела 8,8 млрд кубов (2,93 млрд в среднем в месяц). Российский газ Турция заменяет сжиженным.

По итогам прошлого года Турция на 13% увеличила импорт СПГ, до 9,1 млн тонн. Крупнейшими поставщиками стали Алжир (4,3 млн тонн), Катар (1,8 млн), Нигерия (1,8 млн) и США. Поставки “Газпрома” на турецкий рынок за прошлый год рухнули на 35%, до 15 млрд кубометров – минимума более чем за 10 лет.

В результате российские газопроводы “Турецкий поток” и “Голубой поток” суммарной мощностью 35 млрд кубов остались полупустыми. В марте же мощности двух газопроводов (2,9 млрд кубов в месяц) были задействованы меньше чем на 10%.

Турция планирует наращивать закупки СПГ на спот-рынке, рассказал Reuters источник в энергетической отрасли страны. С этим, по его словам, было связно решение увеличить время профилактических работ на “Голубом потоке” в мае.

Отмечается, что в “Газпроме” готовятся к дальнейшему ухудшению ситуации на турецком направлении.

Как сообщал “источник”, российский монополист “Газпром” начал испытывать проблемы из-за сокращения потребления энергоносителей из-за замедления мировой экономики и падения цен на нефть и газ ниже планки отсечения сверхдоходов.