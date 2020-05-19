Звезду английской Премьер-лиги обвинили в слежке за бывшей женой: подробности скандала

Милли Сэвидж, бывшая жена защитника “Манчестер Сити” Джона Стоунза, сообщила, что футболист продолжает следить за ней после развода.

Об этом сообщает The Sun.

В доме, где живет девушка, установлена система видеонаблюдения, доступ к которой до сих пор остался у Стоунза. По словам Сэвидж, игрок написал ей несколько сообщений, по которым она поняла, что он наблюдает за ней. Стоунз не стал отрицать факт слежки, но заявил, что он наблюдает только за их общей дочерью, чтобы быть уверенным в ее безопасности. Данное объяснение игрока устроило представителей полиции.

Стоунз и Сэвидж были знакомы с тех пор, когда им было по 12 лет. В 2018 году они развелись.

Ранее сообщалось, что английский футболист устроил вечеринку с моделями во время карантина.