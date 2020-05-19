На росТВ показали новоселье путинских военных, но что-то пошло не так: фото и видео

На Первом канале российского телевидения вышел сюжет о получении военными РФ служебных квартир в поселке Калининец (Московская область), однако “квартиры”, как оказалось, на самом деле представляют собой металлические контейнеры с дверями и окнами.

Об этом сообщает tJournal.

В сюжете росТВ рассказывали о новоселье в “полностью готовых для проживания” жилищах и всей необходимой инфраструктуре во дворе.

Первая часть ролика посвящена внутреннему интерьеру квартир: “Там есть все необходимое — мебель, в том числе и кухонная, бытовая техника, даже шторы на окнах. Есть и отдельные места для хранения детских колясок“.

После этого слово предоставляется российскому сержанту Дмитрию Метереву, который сказал: “Довольны. Проживаем втроем, вчетвером с кошкой. Нормально. Всем довольны, всем обеспечены, мебель есть. Тепло. Зимой также тепло. Условия достойные для жизни семейной“.

Однако затем Первый канал на несколько секунд показал дома снаружи — и оказалось, что это металлические контейнеры с дверями и окнами.

В соцсетях раскритиковав такое “жилье”, сравнив его с “бытовками”.

Комплекс в поселке Калининец — часть проекта по возведению блочно-модульных домов для нужд армии РФ.

Как сообщал “источник”, ранее на росТВ в прямом эфире выдали проукраинскую речь об оккупации Крыма.