В России потерпел крушение военный вертолет: фото и данные о погибших

В России под Москвой военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку, в результате чего экипаж погиб.

Об этом сообщает Telegram-канал 360tv.ru.

“В районе подмосковного Клина совершил жесткую посадку вертолет Ми-8 ВКС России“, – отмечается в сообщении.

Минобороны РФ подтвердило гибель экипажа. Причиной инцидента могла стать техническая неисправность. Боекомплекта на вертолете не было.

По данным Telegram-канала “112”, экипаж вертолета – инструкторы 344-го Центра боевой подготовки Армейской авиации РФ. Борт выполнял плановый полет в рамках курса боевой подготовки.

В Клину, где и потерпел крушение Ми-8, базируется эскадрилья, которая занимается обучением экипажей Армейской авиации РФ по взаимодействию с подразделениями сил специальных операций и специального назначения страны-агрессора.

В состав экипажа вертолета входили 3 человека.

Как сообщал “источник”, ранее в России во время учений погиб военнослужащий-контрактник.