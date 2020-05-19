Игра Кремля на нашем поле: украинский генерал пояснил, что не так с интервью Гордона

Бывший руководитель Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что интервью журналиста Дмитрия Гордона с главарем террористов Славянска, одним из руководителей оккупации Донбасса, Игорем Гиркиным (Стрелковым) – это спецоперация россиян. Гордона могли использовать “втемную”, зная, что он падок на такие интервью.

Об этом говорится в материале “источника”.

Дмитрий Гордон заявил, что взял интервью после договоренностей с украинскими спецслужбами. Однако спецслужбы заявили, что это была исключительно инициатива журналиста. Вместе с тем, понятно, что без санкции российских спецслужб это интервью вообще было бы невозможно, ведь Гиркин – кадровый офицер ФСБ. Николай Маломуж рассказал, что, по его мнению, произошло.

“В первую очередь хочу отметить, что обычно не мы активно проявляем инициативу в проведении информационных операций, а российские спецслужбы используют раскрученные интернет-ресурсы и журналистов, которые берут интервью у предателей Украины. Используют также журналистов, которые сотрудничают с Кремлем еще со времен СССР, но выдают себя за патриотов. Кроме того, как только поступает задача, обращаются к раскрученным в Украине, России и за рубежом предателям нашего государства“, – пояснил он.

Он добавил, что разговор с Гиркиным и Поклонской был не в интересах Украины. Украинские спецслужбы не могли действовать так грубо, потому что в этих интервью не могло быть выигрышных тем. Гордон задавал якобы даже провокационные вопросы. Но и Гиркин, и Поклонская отрабатывали ту линию, которая была согласована с Путиным и его спецслужбами. Как правило, они доносят ту позицию, которая нужна Кремлю, независимо от того, какие вопросы ставит журналист.

Инициатива во время интервью остается у московских агентов. Они выражают позицию, которая интересна Российской Федерации, но так, чтобы ее можно было подать якобы с незаангажированной точки зрения и заинтересовать ею, в первую очередь, украинскую аудиторию. Поэтому могут звучать и какие-то критические заявления. Но трудно представить, что представители спецслужб Гиркин или Поклонская, которые полностью зависимы от них во всех измерениях – личном, политическом, финансовом, служебном – давали какие-то “неправильные” месседжи. Это бы привело к отстранению их от нынешних занятий, а возможно, представляло бы для них и физическую угрозу.

“Поэтому если кто-то из наших спецслужб и давал санкцию на такие меры, то он просчитался. Потому что нужно, чтобы наш человек давал интервью пусть даже и российским СМИ, но в выигрышном для нас ключе. А в данный момент, я считаю, что мы подыграли российским спецслужбам. Это интервью было неуместным. Гордона я знаю, как опытного журналиста, но вероятно, он не оценил риски для Украины и решил показать себя профессионалом глобального уровня, способным вести тонкую игру“, – добавил Маломуж.

Детальнее читайте в материале “источника”: Это была спецоперация, которую провели россияне – генерал Украины об интервью Гордона.