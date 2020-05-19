Как и когда в Украине разрешат концерты и откроют кинотеатры: названа дата

Кабинет министров рассматривают возможность сначала открыть кинотеатры с ограничением до 30% заполненных мест в зале. Однако это может быть не выгодно объектам хозяйствования.

Как сообщает “источник”, об этом в комментарии hromadske рассказала временная исполняющая обязанности министра культуры и информационной политики Светлана Фоменко.

“Если говорить об этапах выхода из карантина, то и в кинотеатрах, и в других концертных залах любой формы собственности, в первую очередь, должны быть соблюдены те требования, которые утверждены Минздравом, и диктуют своими протоколами медики. То есть на первом этапе это возможно заполнение на 30%“, – пояснила она.

Вместе с тем, по словам Фесенко, по информации, которую она имеет от представителей отрасли культуры, такая заполненность увеличит расходы на содержание и продолжения деятельности, не принеся желаемой прибыли.

Она добавила, что полноценный запуск культурной сферы, включая кинотеатры и концерты, запланирован на последний этап снятия карантина. Предварительной датой рассматривают 1 июля, однако это будет зависеть от эпидемиологической ситуации.

Как сообщал “источник”, главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко сообщил, что детские сады в Украине откроются с 25 мая.