Что происходит на месте обрушения дома в Одессе: появились свежие фото и видео

На улице Торговой в городе Одессе, где по соседству с новостройкой обрушилась часть жилого дома 1890 года постройки, спасатели начали расчистку строительного мусора и разрушенных конструкций.

Видео начала работ опубликовано во вторник, 19 мая, на Youtube-канале ГСЧС.

“По состоянию на 17 часов 19 мая начата расчистка строительного мусора и разрушенных конструкций”, – говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что для проведения работ привлечено 109 человек и 22 единицы техники, из них от ГСЧС – 60 человек личного состава и 9 единиц техники.

Напомним, что вследствие обрушения частично повреждены 3 квартиры, где проживало 17 человек, которых во время инцидента не было дома. Предварительно жертв и пострадавших нет.

Как сообщал “источник”, ранее, 7 мая, в Одессе произошло обрушение еще одного жилого здания. Были разрушены первый и второй этаж в правом крыле дома, где заселено 7 квартир