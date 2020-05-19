В трех клубах сильнейшей лиги мира обнаружены случаи заражения коронавирусом

Три клуба английской Премьер-лиги сообщили о заражениях коронавирусом среди футболистов и сотрудников клубов.

Об этом сообщается на официальном сайте АПЛ.

Всего выявлено шесть положительных результатов тестов на коронавирус. В ближайшие семь дней заразившиеся будут находиться на карантине. Имена заразившихся не разглашаются. Общее число протестированных составило 748 человек.

В настоящее время чемпионат Англии приостановлен из-за угрозы распространения коронавируса. Впрочем, правительство Великобритании разрешило возобновить в июне футбольный сезон.

После 29 туров лидером английской Премьер-лиги является “Ливерпуль”, который набрал 82 очка. Второе место занимает “Манчестер Сити”, который имеет в активе 57 очков. На третьей позиции “Лестер Сити” (53).

Ранее сообщалось, что капитан английского клуба отказывается тренироваться из-за боязни коронавируса.