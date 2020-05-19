Отмывание Коломойским сотен миллионов долларов: дело в США вышло на новый уровень

Федеральное большое жюри США расследует обвинения в отношении олигарха Игоря Коломойского в отмывании сотен миллионов долларов в сфере недвижимости в Соединенных Штатах.

Об этом сообщает американское издание BuzzFeed.

Жюри изучает возможные финансовые злоупотребления Коломойского со средствами Приватбанка через целый ряд оффшорных компаний в США.

Коломойский и его бизнес-партнеры ранее купили в американском Кливленде роскошный отель с видом на озеро и 21-этажное офисное здание. Кроме того, ранее Коломойский и его партнеры скупили множество объектов коммерческой недвижимости в Кливленде. Также им принадлежит сталелитейный комбинат Warren в Огайо.

Федеральные агенты более года отслеживали крупные суммы, которые переводились в США от компаний Коломойского и его бизнес-партнера Геннадия Боголюбова. За эти деньги покупались объекты недвижимости. Среди прочего, бизнесмены купили четыре небоскреба в центре Кливленда.

Сам Коломойский заявил изданию, что о данном расследовании ему ничего не известно, он якобы не нарушал никаких законов и с ним не связывались американские правоохранители.

Бизнес-партнер Коломойского Боголюбов заявил, что недвижимость в США была куплена из законных средств, а какого-либо противоправного изъятия денег из Приватбанка не было.

В рамках расследования федеральные агенты США неоднократно приезжали в Украину, в том числе в феврале. В Киеве они встречались с тогдашним генпрокурором Русланом Рябошапкой и следователями из НАБУ.

Национальный банк Украины ранее выявил хищение из Приватбанка 5,5 млрд долларов. По данным регулятора, к этому были причастны экс-акционеры банка Коломойский и Боголюбов.

Если Федеральное большое жюри США решит, что доказательств по делу достаточно, подозреваемым лицам будет предъявлено обвинение. Поскольку между Украиной и США существует договоренность об экстрадиции, то в случае, если Коломойский будет признан в Соединенных Штатах виновным, украинские власти должны будут выдать его Вашингтону.

В декабре 2016 года принадлежавший Коломойскому и Боголюбову Приватбанк был национализирован государством. Для его спасения из бюджета было потрачено более 155 млрд гривен.

Как сообщал “источник”, 13 мая Верховная Рада приняла так называемый “антиколомойский” закон, который не позволит олигарху вернуть контроль над Приватбанком.

Принятие этого закона было главным условием предоставления Украине кредита Международного валютного фонда.