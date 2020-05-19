“Слуга народа” стала жертвой розыгрыша после скандала с маской-авоськой в Раде: видео

Нардеп от партии “Слуга народа” Елизавета Богуцкая похвасталась в сети маской странной модели в которой пришла в Верховную Раду. Однако это стало причиной для жесткого розыгрыша.

Журналист Валентин Чернявский позвонил депутату, представившись главой Офиса президента Андреем Ермаком.

Напомним, маска, в которой Богуцкая сфотографировалась в Раде напоминает авоську и не может служить защитой от коронавируса. Маска розового цвета, в сеточку с большими ячейками. Такая “защита” выглядит как откровенное издевательство над карантинными требованиями. Украинцы остро отреагировали на такую модель маски.

“Ты зачем нашу партию позоришь? … Что это за маски в Верховной Раде? Мало скандалов? Меня Вова попросил тебя набрать и сказать это … Пожалуйста, убери эту фотографию“, – сказал Чернявский, представившись Ермаком.

“Хорошо“, – сказала Богуцкая и убрала свое фото в странной маске из соцсетей.

Как сообщал “источник”, в феврале Елизавета Богуцкая назвала эпидемию коронавируса “аферой”. “Ловите мои откровения. Сейчас это редко бывает. Я убеждена, что коронаро-бесие это одна из величайших афер мира”, – заявила Богуцкая.