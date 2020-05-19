В Африке задержали преступников, которые ограбили магазин в масках с лицом звезды мирового футбола

Египетская полиция задержала преступников, которые совершили ограбление, скрывая лица масками с изображениями нападающего “Ливерпуля” и сборной Египта Мохамеда Салаха.

Об этом сообщает портал Goal.com.

По данным источника, злоумышленники в масках Салаха попытались ограбить магазин в Каире. При появлении сотрудников полиции преступники попытались скрыться, но были задержаны. В ближайшее время над ними состоится суд.

27-летний Салах является одним из лидеров “Ливерпуля”, который в прошлом сезоне стал победителем Лиги чемпионов. В этом сезоне египтянин провел 40 матчей во всех турнирах и забил 20 голов. Ранее он выступал за “Мокавлун”, “Базель”, “Челси”, “Фиорентину” и “Рому”. За сборную Египта сыграл 67 матчей и забил 41 гол.

Ранее сообщалось, что звезда “Тоттенхэма” отслужил в армии во время карантина.