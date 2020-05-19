В России указали на три важных момента в интервью Гиркина Гордону

Почему против террориста Игоря Гиркина “Стрелкова”, после его интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону, в котором он сознался, что убивал людей, не возбуждено уголовное дело в России?

Таким был один из трех вопросов, которые задал на своей Facebook-странице российский финансист и блогер Слава Рабинович.

По его мнению, появление Гиркина в телеэфире для его интервью с Дмитрием Гордоном было согласовано с Кремлем, а его целью было “отмазывать Путина”.

“Возможно, эта серия – из двух интервью, одно за другим, Поклонской и Гиркина – и согласована между Кремлем, Поклонской, Гиркиным и Гордоном? И чей тогда Гордон агент – СБУ ли, как он пытается себя величать?” – задает первый вопрос российский блогер.

Слава Рабинович также обратил внимание на то, что получив от Гиркина традиционный ответ насчет сбитого над Донбассом малазийского Боинга, в котором он отрицает причастность боевиков, украинский журналист не спросил его прямо: кто же тогда это сделал?

“А почему было не спросить, сформулировав вопрос так, как я это сделал выше, в ответ на его мантру “ополчение Боинг не сбивало”? Так скорее всего, и не сбивало – сбивали кадровые российские военные, не так ли?” – заметил блогер.

Он также высказал свое возмущение тем, что российские власти дают возможность спокойно выступать в телеэфире убийце и террористу.

“Гиркин открыто говорит о том, что убивал людей. Разве это не основание для немедленного возбуждения уголовных дел против Гиркина в РФ?” – задает третий, риторический вопрос Слава Рабинович.

Напомним, что Гордон заявил, что интервью с Поклонской и Гиркиным были выпущены при содействии спецслужб, при этом якобы флешки с материалами данных интервью находятся в Гааге.

Как сообщал “источник”, скандальные интервью украинского журналиста Дмитрия Гордона с крымской предательницей Натальей Поклонской и террористом Игорем Гиркиным были инициированы Офисом генерального прокурора (ОГП).