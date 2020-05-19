В Киеве женщина нашла сына убитым возле лифта: фото и детали трагедии

В подъезде одного из домов в Оболонском районе Киева мать обнаружила мертвым своего сына.

Об этом сообщила в Facebook пресс-служба Патрульной полиции Киева.

18 мая на линию “102” позвонила женщина и сообщила о страшной находке в одном из подъездов на Оболонском проспекте.

Женщина возвращалась домой и у лифта заметила окровавленное тело. Убитым оказался ее собственный 39-летний сын.

По вызову на место прибыли патрульные батальона тактико-оперативного реагирования и следственно-оперативная группа.

Правоохранителям удалось выяснить у соседей погибшего, что в тот вечер в квартире он с отцом распивал спиртные напитки. Соседи и родственники утверждали, что мужчины часто конфликтовали.

Полицейским удалось выяснить местонахождение отца потерпевшего, после чего правоохранители задержали 59-летнего мужчину в квартире на улице Полярной.

Как сообщал “источник”, ранее в Сумах мужчина застрелил и закопал сына.

Также ранее под Киевом отец убил своего ребенка.