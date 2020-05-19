Под Киевом семья попала в серьезное ДТП с грузовиком: фото

Во вторник, 19 мая, на Бориспольской трассе возле села Счастливое (Киевская область) вследствие столкновения грузовика MAN и легкового автомобиля Lada пострадала семья из 4 человек.

Фото и видео жуткой аварии опубликованы на Facebook-странице “Киев Оперативный”.

Как сказано в сообщении, все пострадавшие находились в легковушке. У них травмы различной тяжести, в самом тяжелом состоянии пассажирка возрастом 55-60 лет, у которой открылось внутреннее кровотечение из-за перелома ребер. Кроме нее, с места аварии госпитализировали водителя Lada и еще одного пассажира.

Обстоятельства ДТП выясняют сотрудники правоохранительных органов. Водитель грузовика утверждает, что ехал со скоростью 80 км / час, не отвлекался и был абсолютно трезв.

Как сообщал “источник”, ранее на Бориспольской трассе под Киевом произошло серьезное ДТП, в результате которого один из автомобилей загорелся.