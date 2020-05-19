В Британии украинка умерла от короновируса: что о ней известно

В Великобритании 17 мая умерла гражданка Украины, у которой была подтверждена коронавирусная инфекция.

Об этом сообщил директор департамента консульской службы Министерства иностранных дел Украины Сергей Погорельцев, пишет “Интерфакс-Украина”.

О смерти украинки стало известно во вторник, 19 мая.

“19.05.2020 посольство Украины в Великобритании получило информацию о смерти 17.05.2020 в г.. Чертей, графство Суррей, гражданки Украины 1978 г.р, инфицированной коронавирусом. Посольство предоставляет содействие родственникам умершей по оформлению необходимых документов и решения вопроса репатриации тела” , – сказал дипломат.

Погорельцев подчеркнул, что дело находится на контроле департамента консульской службы МИД и Посольства Украины в Великобритании.

Как сообщал “источник”, по состоянию на обед 19 мая общее количество людей, заразившихся коронавирусом, составляло 4 829 232 человека. Такие данные приведены в онлайн-таблице распространения COVID-19, опубликованной Центром системных наук и инженерии (CSSE) при американском Университете Джона Хопкинса (JHU). За все время пандемии от коронавируса умерли 319 031 человек (информация на 16:05). Число выздоровевших при этом составляет 1 801 461 человек.