В украинской армии появилась первая женщина-водолаз: фото и история ее карьеры

Военнослужащая Военно-Морских Сил ВС Украины 19-летняя Екатерина Никитенко впервые за всю историю украинской армии получила квалификацию водолаза.

Об этом сообщает АрмияInform.

Девушка сейчас проходит военную службу в Одессе. Она прошла путь от матроса до старшины первой статьи и одержала победу на нынешних всеукраинских соревнованиях по акватлону (единоборства под водой).

О военной карьере Никитенко мечтала с первого курса обучения в Измаильском медицинском училище. Получив диплом о медицинском образовании, она обратилась к Командование ВМС Украины с просьбой призвать на военную службу.

Екатерина начала службу после подготовки в Учебном центре на Николаевщине фельдшером в водолазной школе. Позже сама решила пополнить ряды водолазов и начала специальное обучение.

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Во время учебы она провела более 650 минут под водой, погружаясь на глубину до 30 метров. Девушка научилась задерживать дыхание до трех минут, за которые успевает проплыть около 50 метров под водой.

У Екатерины Никитенко амбициозные планы на будущее: пройти инструкторские курсы и стать первой среди женщин инструктором-водолазом, чтобы в дальнейшем двигаться по карьерной лестнице до звания “водолазный специалист”.

Кроме того, во время службы девушка планирует получить высшее военное образование.

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