В Киеве взломали кабинет заместительницы министра: фото и детали “загадочной” истории

В Киеве неизвестные взломали рабочий кабинет заместителя министра юстиции Ольги Онищук.

Об этом сама Онищук написала в Facebook.

“Очередной “привет” от рейдеров и лиц, которые помогали им в осуществлении преступных намерений, получила я сегодня. В мой рабочий кабинет наведались непрошеные “гости” (хотя и не голуби, но нагадить успели), которые даже не скрывали следов своего присутствия (замки в дверях спилили и заменили ригели, оставив сердцевину!). И я не исключаю, что, возможно, оставили и другие визитки и “сюрпризы” на память, чтобы держать меня в страхе и постоянном напряжении“, – сообщила она.

Онищук подала соответствующее заявление о совершении уголовного преступления в полицию.

“Сейчас выясняются все обстоятельства этого “визита”, проверяем помещение на наличие взрывчатки и ядовитых веществ“, – добавила заместитель министра.

Как сообщила Онищук изданию “Цензор.нет”, преступники проникли в кабинет через балконную дверь, поднявшись по пожарной лестнице. На этаж их пустил человек, который имел туда доступ. Учитывая, что там установлены электронные замки, по предварительной версии, таким доступом мог располагать кто-то из сотрудников министерства.

Поскольку с обратной стороны двери был вставлен ключ, преступники, очевидно, использовали болгарку или другой инструмент, чтобы спилить ригели. Спиленные ригели они забрали, поставив новые.

Прибывшая на место полиция не нашла ни взрывчатки, ни ядовитых веществ в кабинете Онищук, из кабинета ничего не пропало.

“Было видно, что злоумышленников заинтересовал мой рабочий ноутбук с точки зрения получения из него информации“, – сообщила замминистра.

Отвечая на вопрос о том, кто мог таким образом “передать ей привет”, был ли он от рейдеров, Онищук сказала, что назвать конкретного заказчика не может.

“Это может быть кто угодно, например, те, кто контролировал систему, которую мы ломаем. Мы знаем, что это была серьезная разветвленная система, которая работала по всей территории Украины. Начиная от “черных” коммунальных предприятий, которые занимались не регистрацией, а выполняли преступные действия, заканчивая другими лицами, которые делали вид, что они ничего не нарушают, но стояли за всем этим“, – сказала она.

Как сообщал “источник”, ранее министр юстиции Украины повеселил сети странными фото.

Также ранее министр юстиции стал героем забавной фотожабы после странного поста.