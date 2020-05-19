Ученые нашли останки беззубого динозавра, жившего 100 млн лет назад: фото

Окаменелость, найденная в 2015 году в штате Виктория, принадлежала беззубому динозавру, известному как элафрозавр.

К такому выводу пришли австралийские палеонтологи, результаты исследования которых опубликовано в журнале Gondwana Research.

Необычную пятисантиметровую кость пять лет назад нашла волонтер проекта Dinosaur Dreaming Джессика Паркер на кладбище динозавров недалеко от мыса Отвей в Виктории. Изначально ее идентифицировали как шейный позвонок летающей рептилии, возможно, птерозавра.

Окаменелость была передана палеонтологам из Университета Суинберна, чтобы те установили, какой именно это был тип птерозавра. Однако анализ позвонка показал, что у него имелись выемки на обоих концах, что не характерно для позвонков всех известных птерозавров.

По мнению палеонтологов, найденная в Виктории окаменелость отлично подходит для позвонков странной группы тероподов, называемых элафрозаврами.

Большинство известных окаменелостей этих ящеров были найдены на территории Танзании и Китая. Они обитали в конце юрского периода, около 160-145 миллионов лет назад. Однако новый викторианский элафрозавр оказался гораздо младше. Он обитал порядка 110 миллионов лет назад.

Таким образом, это всего лишь второй известный науке элафрозавр мелового периода и первый, найденный в Австралии. Ученые отмечают, что его длина составляла около двух метров. Это достаточно мало для известных представителей своего рода.

“У элафрозавров были длинные шеи, относительно легкие тела и короткие, но толстые конечности. Это были довольно странные динозавры. Несколько известных черепов элафрозавров показывают, что у юных особей имелись зубы. Однако взрослые особи теряли зубы, а на замену им приходил мощный костяной клюв. Мы пока не знаем, таким ли было строение викторианского элафрозавра, и сможем узнать это только в том случае, если когда-нибудь найдем его череп“, – отметил соавтор исследования доктор Стивен Поропат.

Как сообщал “источник”, группа ученых идентифицировала и описала самого маленького динозавра, который известен науке, ранее его обнаружили в куске древнего янтаря в Бирме.