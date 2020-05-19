Власти Киева рассказали, когда будут открывать детсады

Для возобновления работы детских садов в Киеве понадобится максимум две недели после соответствующего разрешения Кабинета министров Украины.

Об этом сообщил во вторник, 19 мая, мэр города Виталий Кличко в эфире телеканала “Украина 24”.

По словам столичного мэра, первичное решение по этому вопросу должен принять Кабинет министров. После этого городским властям необходимо будет определить и выполнить ключевые требования для открытия дошкольных детских учреждений.

“Нам понадобится максимум две недели для проверки детских садов, чтобы они отвечали ключевым требованиям”, – пообещал Виталий Кличко.

Как сообщал “источник”, несмотря на то, что дата открытия школ и детских садов в Киеве пока четко не определена, в столице уже разрабатывают планы по запуску работы образовательных учреждений.