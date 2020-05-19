Бедные станут совсем бедными: россиян “порадовали” прогнозом до конца 2020 года

Глава “Роснано” Анатолий Чубайс считает, что нефтяная модель экономики, которая десятилетиями кормившая Россию валютными доходами, на которые импортируются технологии и оборудование прекращает свое существование, что скажется на уровне жизни россиян.

Об этом сообщает Forbes.

В России Нефтегаз обеспечивает 20% ВВП, 40% бюджета и 60% экспорта.

“Это хребет (экономики). И мы получили не звоночек, а какой-то набатный колокол. Все, ребята! Хорош рассказывать про слезание с нефтяной иглы. Мы уже 15 лет слышим, как вы слезаете. Если не слезете, то в тупик заедете – не на горизонте в год, не на горизонте в три года, но в долгую”, – предупредил Чубайс.

Прогнозы по ценам на нефть неутешительные. Это не значит, что надо закрывать Западно-Сибирское нефтяное месторождение, но надо принять решение касательно дальнейшего стратегического развития.

По итогам 2020 года прогнозируется падение российской экономики на 5% “при хорошей погоде”, и в результате кризиса миллионы людей столкнутся с тяжелым снижением уровня жизни.

“Особенно болезненно это будет для самых незащищенных, самых бедных. Это как раз та категория (населения), которая живет без сбережений, без запасов. Как кто-то правильно сказал, не помню уже кто: “Богатые станут чуть менее богатыми, средний класс станет немножечко поменьше, а вот бедные станут совсем бедными». И вот это самая тяжелая часть всей истории”, – посетовал Чубайс.

Он добавил, что для мира в целом удар будет очень тяжелым и очень серьезным, с политическими последствиями точно.

“Дай Бог, чтобы без потрясений революционного характера”, – добавил глава “Роснано”.

Скорость восстановления экономики будет зависеть от выбранной политики.

Как сообщал “источник”, США и Беларусь договорились о поставках нефти, которые уже начались.

Напомним, российский монополист “Газпром” начал испытывать проблемы из-за сокращения потребления энергоносителей из-за замедления мировой экономики и падение цен на нефть и газ ниже планки отсечения сверхдоходов.