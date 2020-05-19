Наглый гость из России: в сети показали фото “героя парковки” в Харькове

В сети показали фото “героя парковки” в Харькове, который оставил автомобиль прямо на тротуаре.
Соответствующее фото размещено в Telegram-канале “Х..вый Харьков”.
“Представители московской “расы” показывают личным примером, как паркуются “нормальные пацаны“, – говорится в подписи под фото.
На снимке – автомобиль Toyota с российскими номерами припаркован на пешеходной части дороги.
Судя по коду региона РФ на номерах (777), автомобиль зарегистрирован в Москве.
Как сообщал “источник”, ранее в Киеве жестко наказали “героя парковки”, бросившего машину у моста.
Также ранее сеть взбудоражили фото наглого “героя парковки” в Киеве.