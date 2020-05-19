Роналду – в топ-3: названы самые влиятельные персоны в мире футбола

Французский журнал France Football опубликовал топ-3 самых влиятельных персон в мире футбола.

Первое место занимает катарец Нассер Ганим аль-Хелаифи, который является президентом французского “Пари Сен-Жермен”. 46-летний функционер также занимается организацией чемпионата мира 2022 года, который состоится в Катаре. Кроме того, он является президентом Федерации тенниса Катара и вице-президентом Азиатской теннисной федерации по Западной Азии.

На втором месте португальский нападающий туринского “Ювентуса” Криштиану Роналду. Футболист является самым популярным человеком в мире в Instagram c 218 миллионами подписчиков. Он пять раз признавался лучшим футболистом в мире по итогам года.

Третье место занял президент международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино.

Ранее сообщалось, что Роналду поделился комплексом упражнений для поддержания формы в условиях карантина.