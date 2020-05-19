В Украине задержан знаменитый хакер Sanix: фото, видео и интересные детали

Во вторник, 19 мая, в Ивано-Франковской области сотрудники СБУ задержали всемирно известного хакера под ником Sanix, который в начале 2019 года привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 миллионами адресов электронной почты и 21 миллионом уникальных паролей.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ, опубликовав фото с места проведения оперативных мероприятий.

“Во время обысков у хакера изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации, телефоны с доказательствами противоправной деятельности и наличные от незаконных операций в сумме 187 000 гривен и более 3000 долларов”, – сказано в сообщении.

Хакер под ником Sanix стал известен в январе 2019 года, когда базу данных, которую он выставил на продажу назвали “самым крупным за всю историю массивом похищенных данных”. Специалисты установили, что база объемом 87 гигабайт, которую он продавал, составляет лишь малую часть из общего количества данных, которыми он завладел.

Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, их общий объем достигал терабайт. В базах были персональные, в том числе финансовые, данные жителей Евросоюза и Северной Америки.

“Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая хранится в компьютерах, по ч. 2 ст. 361, ч. 1 ст. 361-2 Уголовного кодекса Украины. Спецоперация проводилась совместно с киберполиции, следователями Нацполиции под процессуальным руководством прокуратуры”, – сообщили в пресс-службе СБУ.

Ранее хакер Sanix в частной переписке с журналистом ВВС отметил, что он только продавец и эти базы не создавал, а собирал из других источников и “переупаковывал”. Он также рассказал, что заняться киберпреступностью его побудили “нищета в стране и потребность в деньгах”.

Местное издание Курс со ссылкой на собственные источники в правоохранительных органах сообщает, что задержанным хакером оказался 20-летний житель города Бурштына. Он закончил школу и колледж, высшего образование не получает.

Как сообщал “источник”, Европейский парламент пострадал от мощной хакерской атаки – конфиденциальная информация 1200 его работников была “слита” в сеть.