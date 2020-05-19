Малюська и его команда отдают “Межигорье” “своим” людям – СМИ

Министр юстиции Денис Малюська и новое руководство Агентства по розыску и управлению имуществом, приобретенному незаконным путем в лице врио директора Виталия Сигидина и его зама Владимира Павленко пытаются взять “Межигорье” под личный контроль.

Об этом в блоге для издания “Цензор.нет” пишет бывший начальник управления менеджмента активов АРМА (2018 – 2020 гг) Виталий Резник.

По словам Резника, Малюська, Сигидин и Павленко в ручном режиме и в обход конкурса назначили управляющей компанией ООО “Зручно”, которая не отвечает требованиям к управителю такого комплекса. Подробно схему, как договаривались чиновники во время выбора управляющей компании, освещал Telegram-канал “АРМА: искусство воровать”.

“Вместо открытого конкурса и наведения порядка в управлении резиденцией бывшего президента, министр берет дело в свои руки в ручном режиме, через одобрение сотрудников ГПУ назначается управительская компания, которая обещает сделать из “Межигорья” курорт”, – пишет Резник.

Резник подчеркивает, что планы министра и аффилированной к нему компании по трансформации комплекса идут в разрез с законом и процедурой управления арестованным имуществом.

“Задачи АРМА не просто управлять имуществом, а сохранить его до окончательного решения суда. Категорически нельзя начинать перестраивать, перекраивать и изменять комплекс, вносить изменения на свое усмотрение ради роста прибыльности, передавать права собственности – “Межигорье” не конфисковано, оно арестовано”, – подчеркивает Резник.

АРМА создано в 2015 году, основными задачами агентства является распоряжение арестованным имуществом, а также передача его во временное управление третьим компания, чтобы пока на имущество наложен арест до решения суда, оно не утратило ценности и не были нанесены убытки собственникам.