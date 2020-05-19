В Украине решили переименовать один из главных военных праздников: в чем суть

Верховная Рада приняла за основу проект закона, которым предусмотрено переименование государственного праздника “День защитника Украины” в “День защитников Украины”.

За соответствующее решение проголосовал 261 народный депутат.

“Предлагается внести изменения в абзац девятый части первой статьи 73 Кодекса законов о труде Украины, а именно изменить название государственного праздника “День защитника Украины” в “День защитников Украины”, – говорится в пояснительной записке к документу.

Документ разработан с целью надлежащего “чествования мужества и героизма женщин и мужчин – защитников независимости и территориальной целостности Украины, военных традиций и побед украинского народа на уровне государственного праздника”.

Ранее “источник” сообщал, что в июне 2020 года украинцы получат два дополнительных выходных в связи с государственными праздниками – Троицей и Днем Конституции.