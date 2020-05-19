Во что превратится оккупированный Донбасс через 10 лет: в сети показали мрачное видео

В сети появилось мрачное видео из Абхазии (оккупированная Россией часть Грузии).

Видео разместил в Twitter украинский журналист и блогер Денис Казанский.

На кадрах видны полуразрушенные дома с выбитыми стеклами и оконными рамами, в которых все еще живут люди. Прямо под окнами домов ходят свиньи и другие домашние животные, во дворе играют дети.

“Абхазия, бывший шахтерский поселок Джантуха. Примерно так будут выглядеть через 10-15 лет и шахтерские поселки в ОРДЛО“, – написал журналист под видео.

Абхазия, бывший шахтерский поселок Джантуха. Примерно так будут выглядеть через 10-15 лет и шахтерские поселки в ОРДЛО. pic.twitter.com/MUrooOCrly — Денис Казанський (@den_kazansky) May 18, 2020

Пользователи соцсети прокомментировали видео.

“Даже из райского места РФ устроила самую обычную помойку“, – написал пользователь с ником John Daw jr.

“Это мрак конечно. Но подруга живет в Абхазии и там так промыты мозги, как в Севастополе и ДНР…Они “дома” и в Грузию не собираются“, – отметил пользователь с ником “Top 100 News”.

Как сообщал “источник”, ранее в сети показали видео из непризнанной Абхазии, которое демонстрирует, к чему приводит дружба с Россией.

Также ранее в сети показали мрачное видео из “освобожденной” Россией Абхазии.