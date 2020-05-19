“Зрада” и “перемога” после карантина: в Украине рассказали, какое будущее у соцсетей и СМИ

Эксперты отмечают повышение роли традиционных СМИ в период карантина.

Об этом шла речь на видео-конференции на тему “Вызовы и возможности для медиасферы Украины во время и после пандемии коронавируса”, которая состоялась в рамках проекта “Экспертная оценка ситуации в Украине во время и после пандемии COVID-19”, организованной Международным центром перспективных исследований (МЦПИ) и представительством фонда Ганса Зайделя в Украине.

“После карантина уменьшится роль социальных сетей, как организаторов наших побед и поражений, ведь самой полезной оказалась информация из официальных источников, которую распространяли традиционные средства массовой информации. Окончательные выводы о работе СМИ пока делать рано. Там, где аудитория полагалась на адекватные СМИ, получали больше объективной, позитивной и полезной информации”, – отметил медиаэксперт, журналист Андрей Куликов.

По его словам, карантин и кризис неминуемо приведут к очищению в рядах СМИ.

“Украине очень необходимо уменьшение количества ТВ-каналов. И частично кризис сделает санитарную чистку на рынке. А те, кто делает СМИ, не для выгоды, а для получения информации, этот кризис переживут”, – отметил он.

По словам главы “Лаборатории журналистики общественного интереса” Натальи Гуменюк, информационные повестки традиционных СМИ часто идут вразрез друг другу.

“Повестки разрываются, люди остаются на своих каналах. Кому-то нравится группа каналов Медведчука, кому-то каналы Порошенко. У независимых СМИ тоже появляются свои информационные пузыри, которые идут в разрез с общей повесткой. Живя в социальных сетях, ты находишься в одной повестке, потом включаешь телеканал и там совершенно другой нарратив”, – отметила она.

Эксперты обсудили также изменения медиасферы в период карантина, вызовы для журналистов и особенности функционирования СМИ в Украине и мире.

Как ранее сообщал “источник”, все телевизионное пространство Украины разделено между шестью олигархами.